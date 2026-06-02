Ｄａｉｉｃｈｉ―ＴＶ（静岡第一テレビ）制作の大好評番組「梅沢ツアーズ」が６月１２日午後７時から金曜ゴールデンで放送される。今回も”大御所芸能人梅沢富美男“だからこそ実現できる静岡極上ツアーを紹介。旅の舞台は”富士〜熱海“。梅沢とともに旅をするのは、昔からよく知る王林。そんな息ぴったりな二人を、静岡を知り尽くした静岡No.１タレントの久保ひとみが案内する。車内トークも必見！今回も梅沢節が止まらな