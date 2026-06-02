コスパ最強な「さつま揚げ」。じつは、炒めておかずにアレンジしても最高なんです！フライパンに具材を入れてパパっと炒めるだけだから、忙しい日でも短時間で完成しますよ。さつまあげ×ウスターソースのダブルのうまみは、あとを引くおいしさ！この香ばしさに白いご飯ももりもり進みます♪『さつま揚げとちぎりキャベツのソース炒め』のレシピ材料（2人分）さつま揚げ……4枚（約200g）キャベツの葉……6枚（約300g）玉ねぎ……1