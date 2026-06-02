春菊と聞けば、かつてはすき焼きに入っている菜っ葉という印象しかなかった。いまは、春菊と聞けばサラダ！と思う。数年前に友人に「春菊はチョレギサラダにするのがいちばんだよ」と教えてもらって以来、サラダでわさわさと春菊を頰張る幸せを知ってしまった。柔らかそうな「サラダ春菊」には特に目がない。ボウルにごま油とお醤油と、ちょっとだけお酢。にんにくチューブと、たっぷりの白ごまと、あれば海苔を千切るの