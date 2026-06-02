【モデルプレス＝2026/06/02】歌手の松浦亜弥が出演するのど飴「キシリクリスタル」の新WEB CM「松浦亜弥 CM収録 夏」篇が6月2日より配信。併せて、メイキング動画も公開された。【写真】松浦亜弥、久しぶりのCM出演で透き通った歌声披露◆松浦亜弥、透き通った歌声披露新WEB CM「松浦亜弥 CM収録 夏」篇（15秒）の舞台は、静かで落ち着いた空気が流れるレコーディングスタジオ。松浦がひと粒口にして「よしっ」と小さく気合いの掛