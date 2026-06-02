【モデルプレス＝2026/06/02】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りした長男のお弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「冷凍食品の使い方が参考になる」変わり映えしていきたい長男弁当◆織田信成、冷凍唐揚げを使ったお弁当披露織田は「＃お弁当備忘録」と添え、長男のために作ったお弁当の写真を公開。白米と唐揚げ、ブロッコリー、卵焼き、筍の煮物、ツ