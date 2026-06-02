平田祥大さん（左）・泰一さん（右） 自閉スペクトラム症の双子アーティスト、平田泰一さんと祥大さんが2日、香川県の池田知事に活動を報告しました。 2人は高松市在住で、これまで個展を開いたり、しろとり動物園の看板を手がけたりするなど幅広く活動してきました。 画風が全く違う2人の絵が真ん中でぴったりと重なる合作が人気を集めています。 2日は兄・泰一さんが作品制作の様子を披露。弟の祥大