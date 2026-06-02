生産者と生活者をつなぐ アイリスオーヤマがグループ会社のアイリスアグリイノベーションを通じて、農業に参入する。農地リース方式で農地を借り受け、グループ従業員が農業の担い手となることで、農家の高齢化や担い手不足の課題を解決することが狙いだ。 宮城県に本社を構える同社は東日本大震災からの復興を目的に、2013年から精米事業に参入。14年には宮城県亘理町精米工場を、22年に