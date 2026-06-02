今日1日15時10分、宮崎県を流れる広渡川に「レベル4氾濫危険警報」が発表されました。これまでの大雨により氾濫の危険度が高まっています。直ちに川から離れるなど、危険な場所から避難してください。なお、新たな防災気象情報の運用開始後、「危険警報」が発表されたのは、全国で初めてです。広渡川レベル4氾濫危険警報発表今日1日15時10分、宮崎県を流れる広渡川に「レベル4氾濫危険警報」が発表されました。氾濫の危険度が高