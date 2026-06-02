【ユーロ圏】 フランス財政収支（4月）15:45 予想N/A前回-429.0億ユーロ ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（5月）18:00 予想0.1%前回1.0%（前月比) 予想3.3%前回3.0%（前年比) 予想N/A前回2.2%（コア・前年比) 【英国】 消費者信用残高（4月）17:30 予想N/A前回19.0億ポンド マネーサプライM4（4月）17:30 予想N/A前回0.8%（前月