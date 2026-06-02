テクニカルポイントポンドドル、５月半ば以降は中立レンジでの推移 1.3630ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3584エンベロープ1%上限（10日間） 1.3481一目均衡表・基準線 1.347821日移動平均 1.3477100日移動平均 1.3465現値 1.3451一目均衡表・雲（上限） 1.345010日移動平均 1.3439一目均衡表・転換線 1.3423200日移動平均 1.3411一目均衡表・雲（下限） 1.3327ボ