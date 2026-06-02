気象台は、2日午後3時32分に、レベル３大雨警報を洲本市、南あわじ市、淡路市に発表しました。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■神戸市東灘区●レベル２大雨注意報【発表】■神戸市灘区●レベル２大雨注意報【発表】■神戸市兵庫区●レベル２大雨注意報【発表】■神戸市長田区●レベル２大雨注意報【発表】■神戸市須磨区●レベル２大雨注意報【発表】■神戸市垂水区●レベル２大