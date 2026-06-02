エッセイストの犬山紙子氏が１日、Ｘを更新。自身が出演した日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」での女性政治家たちが男性政治家たちに言われたヤジに思いをひと言つぶやいた。犬山氏は同じ番組内の別の企画時に出演しており、女性政治家のコーナーには登場していなかったが、リアルタイムで視聴した様子。この女性政治家の企画では野田聖子氏、辻元清美氏、蓮舫氏、伊藤孝恵氏の４人が出演。圧倒的に男性議員が多