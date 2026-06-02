気象台は、2日午後3時31分に、暴風警報を神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区などに発表しました。南部では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■神戸市東灘区●暴風警報【発表】■神戸市灘区●暴風警報【発表】■神戸市兵庫区●暴風警報【発表】■神戸市長田区●暴風警報【発表】■神戸市須磨区●暴風警報【発表】■神戸市垂水区●暴風警報【発表】■神戸市北区●暴風警報【