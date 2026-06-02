ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式Xが、2日に更新。松本人志が「LIVE+」で「これまでで自分が一番面白いと思う作品」として挙げた作品の配信追加が発表された。【写真】2人とも若い！『DOWNTOWN＋』ガキ使トーク全集配信決定Xでは「松本が好きなコントキャラダウンタウンのガキの使いやあらへんで！より絶対に見てはいけない松本のパンチラ（秘）ゴ