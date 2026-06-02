「川口市営第４回２節」（２日、川口）地元・川口の３９期新人の九門結衣（１８）が２日目１Ｒで逃げ切って１着。５月１７日川口以来、デビュー２勝目を挙げた。３９期の勝利は初日の浦真知子（飯塚）に続く形となった。試走タイムの３・４３は自己ベスト。「落ち着けました。試走は苦手で意識はしているけど、うまくいった。試走が出てもレースがうまくいかない時もあるから分からなかった。うれしいです」と喜びを語った。