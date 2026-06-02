テクノバンド「電気グルーヴ」のメンバーで、俳優のピエール瀧（57）が1日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。お笑い賞レースの優勝で自身が「誇り高い気持ちになった」芸人を明かした。この日は同じ静岡出身だというお笑いタレントのハリウッドザコシショウとともに出演。ザコシとは同郷ということで、静岡ローカルの番組などでブレーク前から交流があったという。ザコシは共演時は「め