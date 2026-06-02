2日午後3時30分、広渡川水系酒谷川に「レベル４氾濫危険警報」 が発表されました。広渡川水系酒谷川は、氾濫に厳重な警戒が必要です。氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。◆浸水が予想される地域〇宮崎県日南市「レベル４」は危険な場所からの避難が必要な状況で、気象庁は「速やかに適切な避難行動をとってほしい」としています。自治体からの避難情報を確認してください。また、いま自分のいる場所が浸