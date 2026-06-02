元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の紅ゆずるが2日、自身のインスタグラムを更新。イベントでの豪華オフショットを披露した。先月30日に日本武道館で開催された「TOKYOFM/BS11presents昭和100周年記念昭和ゴールデンHITS100inOrchestra〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」に出演した紅は、「どうですか！このレジェンドの先輩方とのお写真！」と呼びかけた。そして麻実れい、真琴つばさなど男