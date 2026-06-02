横浜エクセレンスは6月2日、長谷川比源を2026－27シーズンの特別指定選手として登録したことを発表した。 5月に21歳の誕生日を迎えた長谷川は、202センチ85キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。2024年12月に神奈川大学を中退し、滋賀レイクスとプロ契約を締結した。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は19試合の先発を含む47試合に出場し、1試合平均2.2得点1