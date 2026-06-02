6月2日、茨城ロボッツは、陳岡流羽と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したと発表した。1年契約でBプレミア初年度に臨むことになる。 茨城県つくば市出身で23歳の陳岡は、188センチ93キロのポイントガード兼シューティングガード。土浦日本大学高校から白鷗大学へと進学し、2024－25シーズンに茨城の特別指定選手としてBリーグデビューを果たした。