スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Windows版『ファイナルファンタジーVII リバース』を6月3日に発売する。あわせて、発売に先駆けて「ロンチトレーラー」が公開された。 【画像あり】クラウドとセフィロスの因縁を描くスクリーンショット 公開された「ロンチトレーラー」では、星を救うための戦いの先に待ち受ける衝撃の運命を予感させる映