日神グループホールディングスが下げ幅を縮小している。午後２時ごろに、２６年３月末時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表したことが好感されている。同社では毎年３月末日時点で１０単元（１０００株）以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイントを保有株数と継続保有期間に応じて５０００～２万２０００ポイント提供しているが、株主から要望の多かった電子マネー優待として「Ａｍａｚｏｎ