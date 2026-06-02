ハリマ化成グループ＝連日の年初来高値と気を吐く。ロジンなどの天然樹脂を原料とした化学品メーカーの草分けだが、半導体フォトレジスト用樹脂や先端半導体のパッケージング工程における封止材料などで実績を重ね、半導体関連の素材株人気に乗っている。５月中旬には、兵庫県加古川市の工場内に半導体材料を製造する工場棟及び研究棟を新設することを発表し、これが投資マネーの琴線に触れた。フ