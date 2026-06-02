味の素は、プロeスポーツチーム「REJECT」とスポンサー契約を締結したことを発表した。契約期間は4月1日から2027年3月31日までの1年間で、契約金額は非公表となっている。 味の素はこれまでアスリートへの栄養サポート活動を長年継続しており、eスポーツにおいても食事や生活習慣によるコンディショニングが継続的に高いパフォーマンスを発揮するために重要であると位置づけている