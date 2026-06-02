２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円７３銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円８９銭前後と同横ばいで推移している。 ドル円は、午前９時頃に１５９円６０銭台で推移していたが、午後にかけ１５９円７０銭台に値を上げた。イスラエルによるレバノンの親イラン武装組織ヒズボラへの攻撃が続いていることを受け、イランは１日