イラン・イスラム共和国サッカー連盟(FFIRI)は1日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたイラン代表メンバー26名を発表した。FWメフディ・タレミ(オリンピアコス)やMFアリレザ・ジャハンバクシュ(デンデル)ら主力が選ばれた一方、過去2度のW杯を経験しているFWサルダル・アズムン(アルアハリ)は30名の候補メンバーの段階で外れている。アミール・ガレノイ監督率いるイランは、グループGでニュージーランド、ベル