ダイサン [東証Ｓ] が6月2日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比16.2％減の2億9000万円になり、従来予想の4億1000万円を下回り、増益予想から一転して減益で着地。27年4月期も前期比24.1％減の2億2000万円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比59.4％減の2600万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.8％→1.2％に悪化した。 株