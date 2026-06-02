2日の日経平均株価は前日比200.09円（-0.30％）安の6万6734.24円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は436、値下がりは1088、変わらずは34と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は128.22円の押し下げでＴＤＫ がトップ。以下、ファナック が81.79円、ファストリ が66.78円、信越化 が53.64円、イビデン が44.25円と並んだ。 プラス寄与度トップはア