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2日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ270406 2.8 72930 ２. 日経Ｄインバ 2995818.02928 ３. 野村日経平均 28942 0.8 69830 ４. 野村日半導 2081375.25000