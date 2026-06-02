2日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数190、値下がり銘柄数358と、値下がりが優勢だった。 個別ではＲｉｄｇｅ－ｉ、ＨＰＣシステムズがストップ高。Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ、Ｈｍｃｏｍｍ、アクセルマーク、ＱＤレーザは一時ストップ高と値を飛ばした。ｃｏｌｙ、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、セレンディップ・ホールディングス、サクシード、キャスターなど8銘柄は年初来高値を更