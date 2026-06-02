2日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比14.3％増の5523億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.2％増の4042億円だった。 個別ではＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００トップ２０ 、ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ５００均等ウェイト 、ステート・ストリ