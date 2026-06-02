2日（火）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）の大同特殊鋼知多レッドスターは、ミドルブロッカーの森田光徳、オポジットの髙村健人が入団することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 森田は静岡県の下田高校を卒業後、亜細亜大学に進学。2024年度、2025年度の秋季関東大学男子2部リーグでスパイク賞を受賞している。 髙村は愛知県の豊橋中央高校を卒業後、国士舘大学