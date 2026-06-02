5月31日（日）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の東京ヴェルディはアウトサイドヒッターの笠井一治（23）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 笠井は桜美林大学を卒業後、2024年に東京Ｖに入団しすると、2025年に一度は退団したもののそのオフ中に復帰。計2シーズンに渡りチームを牽引した。今季は17試合にベンチ入りを果たし、8得点をあげた。 笠井はクラブを