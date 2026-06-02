神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭『神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond』の参加アーティストが決まり、6月1日に全60組が発表された。【画像】『神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond』参加アーティスト一覧『神戸六甲ミーツ・アート』は、六甲山の豊かな自然や眺望とともに、散策しながらアート作品を楽しむことができる。六甲山には多くの観光やレジャー目的のお客様が訪れ、地元市民や観光客にとってさまざまな現