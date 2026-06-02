ゼネラル・チェリーのオレクサンドラ・バシレンコ国際関係部長＝2日午前、東京都港区のウクライナ大使館ウクライナの無人機（ドローン）大手ゼネラル・チェリーの幹部が2日、東京都内での会合で、日本企業との協業に期待を示した。ロシアのウクライナ侵攻に協力する北朝鮮が実戦経験を積んだことに触れ、日本では周辺国の脅威が増していると指摘。発電所や港湾など重要インフラ施設を守るため、無人機の活用が有効だと訴えた。