勤務する施設に通う女性にわいせつな行為をしたとして逮捕された東京YMCAの元職員の男が、駅で小学生の女子児童らを盗撮したとして再逮捕されました。捜査関係者によりますと、東京YMCAの元職員・重留真幸容疑者は去年、埼玉県や神奈川県で小学生の女子児童と女子大学生のスカートの中を盗撮した疑いが持たれています。重留容疑者は、通勤ルートの駅にあるエスカレーターなどで盗撮していたとみられています。重留容疑者は先月、施