NPB(日本野球機構)は2日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第7回中間発表を行いました。前日1日の第6回中間発表から各部門トップは変わらず。球団別では日本ハムから最多5選手が部門トップの票数を集めています。最多得票数は三塁手部門1位のソフトバンク・栗原陵矢選手で、14万3,701票。外野手部門1位の日本ハム・万波中正とともに、14万票を突破しました。そのほかオリックスのマチャド投手(抑