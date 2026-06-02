ラグビー・リーグワン２部の花園（旧近鉄）のＳＨ河村謙尚（２６）が２日、大阪・東大阪市内の近畿大学で、法学部の共通教養科目「国際化と異文化理解」の講義に登壇。自身のラグビー人生を振り返り、「ラグビー文化の真の定着」をテーマに学生約７０人と意見交換した。東大阪市には、ラガーマンたちにとって“聖地”と呼ばれる花園ラグビー場がある。だが、この日の講義に花園近鉄ライナーズの試合を観戦したことがある学生は