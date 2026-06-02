「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥｆｒｏｍＥＸＩＬＥＴＲＩＢＥ」のボーカルで、ソロとしても活躍するＨＯＫＵＴＯこと吉野北人が２日、公式サイトで台風６号の影響のため３日に東京・台場のダイバーシティ東京で開催予定だったフリーライブを中止すると発表した。公式サイトでは、「６月３日（水）に開催を予定しておりました『ＨＯＫＵＴＯ１ｓｔアルバム「ＪＵＫＥＢＯＸ」発売記念フリーライブ』につきまして、台風６号