俳優の山本耕史が２日、都内で「ＴＥＲＡＳＳ新ＣＭ発表会」に出席した。イベント内では不動産にちなみ、家族の話も展開した。「僕は子どもがいるので、こういう仕事をしていても学校の行事に参加する機会が多いし、なるべく参加したい。でもいることでお邪魔になってしまうこともあるかもしれないということはいつも念頭に置いてます」と慎重な様子。「『ご迷惑じゃないですか？』ということは聞いています。お伺いを立てず