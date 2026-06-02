女優の泉ピン子が２日、都内で行われたエッセー「ピン！として逝くのもいいじゃないピン子７８歳、最後に残したい言葉」（徳間書店）の刊行記念記者会見に登場した。この日の会見は３０分を予定していたが、本人の意向もあり２０分延長。約５０分にわたって軽快なトークを披露し、７８歳を迎えても変わらない元気な姿を見せた。報道陣から「いつまで生きたいか？」と聞かれると、「私、次のＷＢＣまで生きたいのよ。（前々