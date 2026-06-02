再編対象の笠岡工業・笠岡高校・笠岡商業 岡山県教育委員会は6月1日、笠岡市の3つの県立高校の再編整備を正式に決定しました。 県教委によりますと、統合するのは、笠岡工業・笠岡高校・笠岡商業です。新高校の場所は、隣接する笠岡高校と笠岡商業の2校の校地を使い、一体的に整備します。 新高校では、普通科・工業科・商業科に加え、探究学習を通じて特徴的な学びを行う「新しい普通科」を設置する予定です。2032年度