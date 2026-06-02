元なでしこジャパン指揮官の池田太氏がマイナビ仙台レディースの監督に就任元なでしこジャパン指揮官の池田太氏がマイナビ仙台レディースのトップチーム監督に就任した。池田氏は2021年に日本女子代表監督に就任。2023年の女子ワールドカップ、24年のパリ五輪でいずれもベスト8に導き、24年8月をもって退任した。そして、タイ女子代表での指揮を経て、今年1月に仙台のクラブアドバイザーに就任していた。クラブの発表によれ