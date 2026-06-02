韓国のある番組では、飲食店前の通路をふさいだまま駐車していた車両を通報したところ、運転者から暴言や脅迫を受けたという市民のエピソードが紹介された。最近、JTBC『事件班長』では情報提供者Aさんの話が紹介された。Aさんは昨年12月31日、ソウル江南区（カンナムグ）のある飲食店を訪れた際、通路を横切るように駐車された白のベンツ車両を見つけ、通報する目的で写真を撮影した。車両のフロントガラスには旭日旗の画像が貼ら