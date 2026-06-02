北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が労働党の幹部を養成する中央幹部学校を訪れ、次世代幹部育成の重要性と思想武装を強調した。金正恩委員長が最近強調している「国家発展」過程で中心的な役割を担う党幹部を養成することが体制保衛の核心であることを強調すると同時に、内部統制を強化する意図があると解釈される。労働新聞は2日、「金正恩委員長が1日、創立80周年を迎える朝鮮労働党中央幹部学校を祝賀訪問した」と