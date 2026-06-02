タレントで東京海洋大学名誉博士／客員教授のさかなクンが5月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。愛用しているカバンの中身が、スタッフによる“抜き打ち”で公開され、「まるでメリー・ポピンズさまのカバンじゃないか〜！」「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」「さかなクンの人間の部分を垣間見ることができて面白かった」などと反響を呼んでいる。【動画】「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」魚の“ぶ厚い”図鑑や私服な