2日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（382回債、表面利率2.4％）の利回りが低下し、一時2.565％を付けた。2.5％台となるのは5月14日以来、約半月ぶり。財務省が2日に実施した10年債の入札が順調だったことで国債が買われ、利回りが下がった。長期金利は中東情勢の悪化などを受け、このところ上昇基調が続いていた。5月18日には一時、約29年ぶりの高水準となる2.800％を付けた。