サッカー日本代表の森保一監督開幕が11日（日本時間12日）に迫ったサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場する日本代表は2日、成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレイへ出発する。合流が遅れていた鎌田大地（クリスタルパレス）が加わり、森保一監督の下にW杯メンバー26人がそろった。モンテレイで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となる米テネシー州ナッシュビルに移る。1次リーグF組