来日中のノルウェーのホーコン王太子が、日本の宇宙ベンチャー企業「ispace」を訪問しました。宇宙ベンチャー企業「ispace」の新しくなったばかりのオフィスを訪問したのは、ノルウェーのホーコン王太子です。「ispace」は、今年3月、今後予定されているプロジェクトの変更を発表していて、2028年に3度目となる月面着陸の挑戦と、開発に携わる月周回衛星の運搬なども予定されています。今回の視察では、今後のプロジェクトで使用さ