演歌歌手の藤あや子（65）が5月31日、ブログを更新。夫や娘と18歳の孫・明日歌さんの体育祭の応援に行ったことを明かし、注目を集めている。【映像】24歳年下の夫との乾杯ショットや18歳の孫2017年4月、24歳年下の男性との結婚を発表した藤。これまでもブログで家族との日常を発信しており、夫の誕生日に乾杯する姿や、明日歌さんとともにゴルフを楽しむ様子、愛情たっぷりの手料理が並ぶ食卓なども披露してきた。24歳年下の夫